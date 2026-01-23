ЕС готовит большой план восстановления Украины: фон дер Ляйен раскрыла главные направления

Об этом рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после неформальной встречи лидеров ЕС в Брюсселе, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, сейчас Киев и Вашингтон близки к достижению соглашения о единой, объединенной системе восстановления украинского государства. Она уверена, что союзники смогут усилить процветание Украины сразу, как удастся достичь прекращения огня или мира.

Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Мы говорим о едином документе, который представляет коллективное видение украинцев, американцев и Европы относительно послевоенного будущего Украины.

Руководительница Еврокомиссии отметила, что "Пакет процветания" для Украины базируется на оценке Всемирного банка, который проанализировал потребности государства для восстановления после войны. Он опирается на пять столпов:

Первое направление

Приоритетом должно быть повышение производительности Украины благодаря проведению реформ, которые будут способствовать развитию бизнеса и усилят рыночную конкуренцию.

Второе направление

Киев должен ускорить темпы интеграции в единый рынок Евросоюза, проведя реформы в главных секторах экономики.

Третье направление

Союзники должны значительно увеличить инвестиции в Украину. По словам фон дер Ляйен, уже действует инвестиционная рамка, которая является частью Украинского фонда ЕС.

Четвертое направление

Координацию доноров необходимо усилить, ведь Киев нуждается не только в государственных средствах, но и частных инвестициях. В частности, должна активно работать Платформа доноров для Украины, которая объединила Еврокомиссию, страны G7 и другие государства.

Пятое направление

Необходимы фундаментальные реформы, которые укрепят верховенство права, активируют борьбу с коррупцией и модернизируют государственное управление.

Это соглашение по рамочной программе процветания является очень важной вехой. Как я уже сказала, мы почти завершили работу. Сейчас мы активно готовим будущее Украины как современной суверенной и свободной страны, и это мощный сигнал нашему храброму соседу и партнеру в трудное время,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Что известно о соглашении США и Украины?

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина и США совместно разработали "Дорожную карту процветания" для восстановления и экономического развития украинского государства после войны.

Это долгосрочный экономический документ, видение до 2040 года, которое разработано совместно с Соединенными Штатами. Фактически предусмотрены все ключевые элементы соглашения об инвестициях и будущем восстановлении,

– пояснил глава государства.

Карта предусматривает создание специального инвестиционного фонда для развития различных отраслей экономики, в частности:

технологического сектора;

центров обработки данных;

сферы искусственного интеллекта и тому подобное.

Также планируют совместные инвестиции в восстановление, модернизацию и эксплуатацию газовой инфраструктуры.

Важно! По итогам "Быстрой оценки ущерба и потребностей на восстановление" (RDNA3), проведенной правительством Украины и Всемирным банком, по состоянию на февраль 2025 года стоимость восстановления Украины в течение следующих 10 лет составила 524 миллиарда долларов. Но в ноябре Всемирный банк начал очередную ежегодную оценку убытков.

