Отключений не избежать: в каком состоянии сейчас энергосистема Украины

Несмотря на массовые атаки врага, в прошлом году украинскую энергосистему удалось восстановить. Это произошло не полностью, однако эксперты отмечают, что нынешнего уровня достаточно, чтобы пройти зиму. Конечно, если не будет новых обстрелов.

На сколько восстановлена энергосистема

Во время разговора с 24 Каналом Андрей Закревский, эксперт по энергетике, рассказал, что если не будет ударов со стороны врага, Украина готова пройти этот отопительный сезон. Он добавил, что сейчас по областям ведутся постоянно работы.

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Андрей Закревский Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк" Обращая внимание на доклады руководителей областных военных администраций, могу сказать, что большинство из них рапортовали в конце сентября о 80% готовности к зиме.

Эксперт рассказал, что в этом году наблюдается спад температуры на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В соответствии с этим, можно ожидать, что сезон начнется без проблем. Впрочем, если массовые атаки россиян снова будут наносить ущерб энергетическим объектам, то Украине не избежать отключений электроэнергии, как было в прошлом году.

Почему могут выключать свет

Закревский объясняет, что иногда электроэнергию выключают не только потому, что враг нанес удар по критическому объекту. Это происходит и преждевременно – чтобы не допустить еще большей аварии.

Есть разные генерационные установки, которые работают тоже по-разному. Есть такие, которые можно выключать легко, например солнечная энергетика. Но есть такие, где работают специальные двигатели, поэтому процесс отключения занимает больше времени. Соответственно, за этот период у населения нет света,

– объясняет эксперт.

Впрочем, Андрей Закревский добавляет, что быстро не удается отключить, например, гидроэлектростанцию. Атомную тоже, потому что нужно время, чтобы разгрузить систему.

Что говорят в "Укрэнерго" о состоянии энергосистемы

Как сообщают в "Укрэнерго", по состоянию на 11 октября, максимальное потребление в вечерние часы было на 1,5% больше, чем 10 октября. В то же время, экспорт осуществлялся в Словакию и Молдову, а импорт поступал из Словакии. Впрочем, там добавляют, что из-за боевых действий и по другим причинам без света остается все еще 487 населенных пунктов.

Еще раньше глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в этом году энергетики готовятся к любым сценариям.

Владимир Кудрицкий Глава "Укрэнерго" Да, энергосистема не так надежна и с меньшим запасом прочности, чем была до прицельных ударов, но в то же время российский террор уже не станет неожиданностью и к нему готовятся все – и энергетики, и Силы обороны, и потребители.

Следовательно, энергетики готовятся к зиме, а именно восстанавливают энергосистему. Международные партнеры выделили на это 1 миллиард долларов.