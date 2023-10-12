На скільки відновлена енергосистема

Під час розмови з 24 Каналом Андрій Закревський, експерт з енергетики, розповів, що якщо не буде ударів з боку ворога, то Україна готова пройти цей опалювальний сезон. Він додав, що зараз по областях ведуться постійно роботи.

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Зверніть увагу! Експерт розповів, що цьогоріч спостерігається спад температури на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Андрій Закревський Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України", генеральний директор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк" Звертаючи увагу на доповіді очільників обласних військових адміністрацій можу сказати, що більшість з них рапортували наприкінці вересня про 80% готовності до зими.

Відповідно до цього можна очікувати, що сезон розпочнеться без проблем. Втім, якщо масові атаки росіян знову завдаватимуть шкоди енергетичним об'єктам, то Україні не уникнути відключень електроенергії, як було торік.

Чому можуть вимикати світло

Закревський пояснює, що інколи електроенергію вимикають не лише через те, що ворог завдав удару по критичному об'єкту. Це відбувається й передчасно – для того, щоб не допустити ще більшої аварії.

Є різні генераційні установки, які працюють теж по-різному. Є такі, які можна вимикати легко, як-от сонячна енергетика. Але є такі, де працюють спеціальні двигуни, тому процес вимикання займає більше часу. Відповідно, за цей період у населення немає світла,

– пояснює експерт.

Втім пан Андрій додає, що швидко не вдається вимкнути, наприклад, гідроелектростанцію. Атомну теж, бо потрібен час, щоб розвантажити систему.

Що кажуть в "Укренерго" про стан енергосистеми

Як повідомляють в "Укренерго", станом на 11 жовтня, максимальне споживання у вечірні години було на 1,5% більше, ніж 10 жовтня. Водночас експорт здійснювався в Словаччину та Молдову, а імпорт надходив зі Словаччини. Втім, там додають, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається все ще 487 населених пунктів.

Ще раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що цьогоріч енергетики готуються до будь-яких сценаріїв.

Володимир Кудрицький Голова "Укренерго" Так, енергосистема не така надійна і з меншим запасом міцності, ніж була до прицільних ударів, але водночас, російський терор вже не стане несподіванкою і до нього готуються всі – і енергетики, і Сили оборони, і споживачі.

Відтак енергетики готуються до зими, а саме відновлюють енергосистему. Міжнародні партнери виділили на це 1 мільярд доларів.