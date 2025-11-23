Почему женщины не смогут выйти на пенсию в 60 лет с Нового года
- С 2026 года для выхода на пенсию в 60 лет женщинам нужно будет иметь минимум 33 года страхового стажа.
- При недостаточном стаже пенсия будет доступна в 63 года с 25 годами стажа или в 65 лет с 15 годами стажа.
С Нового года для многих женщин пенсионный возраст меняется. Что стоит за этими изменениями и почему 60 лет больше не гарантируют выход на пенсию, читайте далее.
Почему женщины не смогут выйти на пенсию с 1 января?
С 1 января 2026 года для многих женщин выход на пенсию в 60 лет станет недоступным из-за повышения требований к минимальному страховому стажу, от которого зависит право на пенсионное обеспечение, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Ежегодно необходимый стаж для пенсии в 60 лет растет на один год. Уже в 2026 году для женщин, которые хотят оформить пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.
Можно ли будет выйти на пенсию позже, если недостаточно стажа?
- Если стажа меньше, придется ждать 63 лет, но только при условии, что на момент этого возраста будет не менее 25 лет стажа.
- А в случае недостаточного стажа даже до 63 лет, пенсию назначат в 65 лет, если накоплено хотя бы 15 лет страхового стажа.
Как исчисляется страховой стаж в Украине?
Пенсионный стаж в Украине исчисляется на основе данных системы персонифицированного учета с 1 января 2004 года, напоминает Пенсионный фонд. Периоды работы до этого времени подтверждаются трудовой книжкой или другими документами.
Если книжка отсутствует или содержит ошибки, стаж можно подтвердить через реестр застрахованных лиц, а также справками и выписками с предприятий или учреждений, где работала женщина.
Что нужно знать о трудовой книжке?
Украинцы должны оцифровать свои трудовые книжки до 10 июня 2026 года, чтобы сохранить страховой стаж и право на пенсионные выплаты.
Особенно это касается периодов работы до 2004 года. Оцифровать книжки можно через вебпортал Пенсионного фонда Украины, процедура доступна как для работников, так и для работодателей.