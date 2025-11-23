Чому жінки не зможуть вийти на пенсію у 60 років з Нового року

З Нового року для багатьох жінок пенсійний вік змінюється. Що стоїть за цими змінами і чому 60 років більше не гарантують вихід на пенсію, читайте далі.

Чому жінки не зможуть вийти на пенсію з 1 січня?

З 1 січня 2026 року для багатьох жінок вихід на пенсію у 60 років стане недоступним через підвищення вимог до мінімального страхового стажу, від якого залежить право на пенсійне забезпечення, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.

Щороку необхідний стаж для пенсії у 60 років зростає на один рік. Уже у 2026 році для жінок, які хочуть оформити пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 33 років страхового стажу.

Чи можна буде вийти на пенсію пізніше, якщо недостатньо стажу?

Якщо стажу менше, доведеться чекати 63 років, але лише за умови, що на момент цього віку буде щонайменше 25 років стажу.

А у випадку недостатнього стажу навіть до 63 років, пенсію призначать у 65 років, якщо накопичено хоча б 15 років страхового стажу.

Як обчислюється страховий стаж в Україні?

Пенсійний стаж в Україні обчислюється на основі даних системи персоніфікованого обліку з 1 січня 2004 року, нагадує Пенсійний фонд. Періоди роботи до цього часу підтверджуються трудовою книжкою або іншими документами.

Якщо книжка відсутня або містить помилки, стаж можна підтвердити через реєстр застрахованих осіб, а також довідками та виписками з підприємств або установ, де працювала жінка.

Що потрібно знати про трудову книжку?