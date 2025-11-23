Чому жінки не зможуть вийти на пенсію у 60 років з Нового року
- З 2026 року для виходу на пенсію у 60 років жінкам потрібно буде мати мінімум 33 роки страхового стажу.
- При недостатньому стажі пенсія буде доступна у 63 роки з 25 роками стажу або у 65 років з 15 роками стажу.
З Нового року для багатьох жінок пенсійний вік змінюється. Що стоїть за цими змінами і чому 60 років більше не гарантують вихід на пенсію, читайте далі.
Чому жінки не зможуть вийти на пенсію з 1 січня?
З 1 січня 2026 року для багатьох жінок вихід на пенсію у 60 років стане недоступним через підвищення вимог до мінімального страхового стажу, від якого залежить право на пенсійне забезпечення, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.
Щороку необхідний стаж для пенсії у 60 років зростає на один рік. Уже у 2026 році для жінок, які хочуть оформити пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 33 років страхового стажу.
Чи можна буде вийти на пенсію пізніше, якщо недостатньо стажу?
- Якщо стажу менше, доведеться чекати 63 років, але лише за умови, що на момент цього віку буде щонайменше 25 років стажу.
- А у випадку недостатнього стажу навіть до 63 років, пенсію призначать у 65 років, якщо накопичено хоча б 15 років страхового стажу.
Як обчислюється страховий стаж в Україні?
Пенсійний стаж в Україні обчислюється на основі даних системи персоніфікованого обліку з 1 січня 2004 року, нагадує Пенсійний фонд. Періоди роботи до цього часу підтверджуються трудовою книжкою або іншими документами.
Якщо книжка відсутня або містить помилки, стаж можна підтвердити через реєстр застрахованих осіб, а також довідками та виписками з підприємств або установ, де працювала жінка.
Що потрібно знати про трудову книжку?
Українці повинні оцифрувати свої трудові книжки до 10 червня 2026 року, щоб зберегти страховий стаж і право на пенсійні виплати.
Особливо це стосується періодів роботи до 2004 року. Оцифрувати книжки можна через вебпортал Пенсійного фонду України, процедура доступна як для працівників, так і для роботодавців.