Мужчинам могут отказать в пенсии: без какого условия выплат не будет

Достижения пенсионного возраста недостаточно для оформления пенсии. Для назначения выплат необходимо выполнить еще одно обязательное условие, без которого Пенсионный фонд может отказать в назначении пенсии.

Каково главное условие для выхода мужчины на пенсию

Достижение 60-летнего возраста еще не гарантирует назначение пенсии. Одним из ключевых условий для ее оформления остается наличие необходимого страхового стажа.

Если его недостаточно, Пенсионный фонд не назначит выплаты даже после достижения пенсионного возраста, напоминают в ПФУ. Ведь из-за недостатка страхового стажа часть мужчин вынуждена откладывать выход на заслуженный отдых еще на несколько лет.

Какой страховой стаж нужен мужчинам в 2026 году

Право на пенсию по возрасту зависит не только от возраста, но и от количества лет страхового стажа. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет мужчине необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Если это требование не выполнено, оформить пенсию можно позже, например в 63 года при наличии не менее 23 лет страхового стажа, а также в 65 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

То есть именно страховой стаж определяет, когда человек приобретет право на пенсию по возрасту.

Что делать, если стажа не хватает

Если до необходимого количества страхового стажа не хватает нескольких месяцев или лет, человек может продолжить официально работать и накопить необходимый период.

После того как требование по стажу будет выполнено, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии. При этом выплаты начисляются со дня обращения, а не со дня достижения пенсионного возраста.

Кроме того, законодательство позволяет добровольно уплачивать страховые взносы, чтобы увеличить страховой стаж. Такая возможность доступна при условии заключения соответствующего договора с Пенсионным фондом.

Как подтверждается страховой стаж

Периоды работы после 1 января 2004 года учитываются по данным Реестра застрахованных лиц, куда поступает информация об уплате единого социального взноса.

Важно! Если же человек работал до 2004 года, страховой стаж подтверждается трудовой книжкой или другими документами, предусмотренными законодательством.

Именно поэтому в Пенсионном фонде рекомендуют заранее проверять информацию о своем страховом стаже. Если отдельные периоды работы не внесены в реестр или содержат ошибки, их лучше исправить еще до обращения за назначением пенсии.

Что еще влияет на размер пенсии?

При расчете пенсии учитывают не только страховой стаж, но и заработную плату, с которой уплачивались страховые взносы. Именно эти два показателя определяют размер будущей пенсионной выплаты.