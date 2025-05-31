Сколько надо иметь стажа, чтобы выйти на пенсию

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. На возраст выхода на заслуженный отдых влияет количество приобретенного стажа.

Какое количество стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2025 году

Для каждой возрастной границы установлено свое минимальное количество стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В этом году эти минимумы установлены следующие:

для тех, кто планирует выйти на пенсию в 60 лет , минимум составляет – 32 года страхового стажа;

, минимум составляет – 32 года страхового стажа; в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Заметим, что до 2028 года минимумы стажа для 60 и 63 лет будут расти. В то же время минимальное количество стажа для 65 лет не изменится.

В частности, минимумы для 60 лет будут такими:

в 2026 году – необходимо будет иметь уже 33 года страхового стажа;

– необходимо будет иметь уже 33 года страхового стажа; в 2027 году – 34 года страхового стажа;

– 34 года страхового стажа; в 2028 году – 35 лет страхового стажа.

Для 63 лет эти требования изменятся так: