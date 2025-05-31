31 мая, 12:27
Сколько надо иметь стажа, чтобы выйти на пенсию
Основні тези
- На пенсию в 2025 году можно выйти в 60 лет с 32 годами стажа, в 63 года с 22 годами, в 65 лет с 15 годами стажа.
- До 2028 года минимальные требования стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут расти.
Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. На возраст выхода на заслуженный отдых влияет количество приобретенного стажа.
Какое количество стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2025 году
Для каждой возрастной границы установлено свое минимальное количество стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В этом году эти минимумы установлены следующие:
- для тех, кто планирует выйти на пенсию в 60 лет, минимум составляет – 32 года страхового стажа;
- в 63 года – 22 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Заметим, что до 2028 года минимумы стажа для 60 и 63 лет будут расти. В то же время минимальное количество стажа для 65 лет не изменится.
В частности, минимумы для 60 лет будут такими:
- в 2026 году – необходимо будет иметь уже 33 года страхового стажа;
- в 2027 году – 34 года страхового стажа;
- в 2028 году – 35 лет страхового стажа.
Для 63 лет эти требования изменятся так:
- в 2026 году минимум составит 23 года страхового стажа;
- в 2027 году – 24 года страхового стажа;
- в 2028 году – 25 лет страхового стажа.