После российской атаки: в дома столицы вернули свет

В Киеве вернули свет в дома после ночной атаки России. Отмечается, что энергетики вернули электроэнергии в дома 3 000 семей.

Украинцы в Киеве снова со светом

В частности сейчас продолжаются работы по восстановлению оборудования, пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Читайте также В Кривом Роге перебои со светом после российской атаки

В заметке рассказали, что во время массированной атаки беспилотников в столице было повреждено оборудование ДТЭК. Более того, в результате действий россиян разрушены две трансформаторные подстанции.

Однако энергетики присоединили все дома к резервным схемам питания. Поэтому сейчас все семьи Киева снова со светом.

Продолжаются работы по восстановлению оборудования,

– добавили в ДТЭК.

Интересно! В компании поблагодарили коллег из ПВО и ГСЧС за возможность работать.