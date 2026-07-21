Не все знают об этом коварном правиле: кому придется вернуть часть пенсии

Не все пенсионеры знают, что при определенных обстоятельствах Пенсионный фонд может потребовать вернуть часть уже полученных выплат. Причиной этому служит правило, о котором многие даже не догадываются

Кому может грозить возврат части пенсии?

В Пенсионном фонде пояснили, что отдельные изменения в жизни пенсионера могут повлиять на размер уже назначенной пенсии. Если своевременно не сообщить о них в ПФУ, может возникнуть переплата. В таком случае излишне выплаченные средства придется вернуть добровольно, а при необходимости фонд может взыскать их через суд.

В ведомстве отмечают, что проверяют информацию с помощью государственных реестров, поэтому впоследствии такие изменения все равно будут выявлены. А вот основанием для перерасчета пенсии и возникновения переплаты могут служить:

устройство на работу или начало предпринимательской деятельности;

увольнение с работы или прекращение предпринимательской деятельности, если это влияет на право на доплаты;

возвращение на работу после назначения пенсии за выслугу лет;

смена места жительства, если из-за этого утрачивается право на отдельные надбавки;

приобретение или утрата определенного статуса;

другие обстоятельства, влияющие на право на пенсию или отдельные доплаты.

Переплата также может возникнуть, если работодатель предоставил в Пенсионный фонд недостоверные сведения о заработной плате или страховом стаже работника.

Как самостоятельно уведомить ПФУ об изменениях?

В Пенсионном фонде напоминают, что о всех изменениях, которые могут повлиять на размер пенсии, необходимо сообщить в течение 10 дней с момента их возникновения. Сделать это можно как лично в ближайшем сервисном центре ПФУ, так и удаленно через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда.

Если из-за несообщения или предоставления недостоверных данных возникла переплата, излишне выплаченные средства придется вернуть добровольно. Если этого не сделать, Пенсионный фонд имеет право взыскать их в принудительном порядке в соответствии с законодательством.

Ранее мы писали, что отдельные категории пенсионеров могут лишиться права на некоторые надбавки после трудоустройства. Именно изменение обстоятельств, влияющее на размер пенсии, может стать основанием для ее перерасчета.