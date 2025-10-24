Впервые с начала 2025 года: НБУ поднял курс доллара до 42 гривен

Доллар впервые с конца января подорожал до максимума. НБУ впервые повысил курс доллара по отношению к гривне.

Что происходит с курсом доллара в Украине?

Официальный курс по состоянию на 27 октября 2025 года установлен на уровне 41,9969 гривны за 1 доллар (+0,0999 гривны), сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный банк Украины.

В частности, официальные курсы валют на понедельник, 27 октября, составят:

1 доллар США – 41,99 гривны (41,89 гривны по состоянию на пятницу, 24 октября); 1 евро – 48,76 гривны (48,55 гривны по состоянию на 24 октября).

Скриншот с сайта НБУ

Обратите внимание! Более высокий курс был только 29 января 2025 года – 42,0195 гривны за доллар.

Следует также напомнить, что Международный валютный фонд уже настаивал на "ослаблении" гривны. Об этом пишет Bloomberg.

Дело в том, что фонд таким образом стремится улучшить финансовую ситуацию в Украине – контролируемая девальвация может помочь укрепить финансы за счёт увеличения бюджетных доходов. Однако в Национальном банке выступают против этой идеи. В НБУ уверены, что это усилит риски для инфляции, а также негативно повлияет на общественные настроения.

В то же время подобная дискуссия может представлять потенциальную угрозу для Киева. Проблема в том, что Украина сейчас пытается получить новый пакет помощи от Международного валютного фонда.

Напомним! Киев уже получил большую часть из 15,6 миллиарда долларов. Переговоры ведутся о помощи в размере 8 миллиардов долларов.

Что говорят в НБУ о подобных заявлениях?