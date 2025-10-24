Вперше з початку 2025 року: НБУ підняв курс долара до 42 гривень

Долар вперше з кінця січня подорожчав до максимуму. НБУ вперше підвищив курс долара до гривні.

Що відбувається з курсом долара в Україні?

Офіційний курс станом на 27 жовтня 2025 року встановлено на рівні: 41,9969 гривні за 1 долар (+0,0999 гривень), пише 24 Канал з посиланням на Національний банк України.

Зокрема офіційні курси валют станом на понеділок, 27 жовтня, становитимуть:

1 долар США – 41,99 гривні (41,89 гривні станом на п'ятницю, 24 жовтня);

1 євро – 48,76 гривні (48,55 гривні станом на 24 жовтня).

Зверніть увагу! Вищим курс був тільки 29 січня 2025 року – 42,0195 гривні за долар.

Слід також нагадати, що Міжнародний валютний фонд вже наполягав на "послабленні" гривні. Про це пише у своєму матеріалі Bloomberg.

Річ у тім, що фонд таким чином прагне покращити фінансову ситуацію в Україні – контрольована девальвація може допомогти зміцнити фінанси шляхом збільшення доходів бюджету. Проте у Національному банку виступають проти такої ідеї. У Нацбанку впевнені, що це посилить ризики для інфляції, а також громадських настроїв.

Водночас така дискусія може становити потенційну загрозу для Києва. Проблема полягає у тому, що Україна наразі намагається отримати новий пакет допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо! Київ вже отримав більшу частину з 15,6 мільярда доларів. Перемовини ведуться щодо допомоги у 8 мільярдів доларів.

Що кажуть в НБУ щодо подібних заяв?