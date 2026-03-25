Новая помощь для ВПЛ: информация для жителей одной из областей

Каритас Полтава объявила о внедрении помощи для ВПЛ. Эта поддержка предоставляется не первый год. Она стала возможна, благодаря содействию США.

Что известно о новой помощи от Каритаса?

Эта помощь предоставляется в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", сообщает Каритас Полтава.

Началась именно регистрация на предоставление финансовой помощи на оплату коммуналки на отопительный период. Эта поддержка назначается на домохозяйство.

Право на такую помощь имеют ВПО, что переместились в период с 2025 года, а также подпадают под один из критериев уязвимости. Сейчас к ним относятся:

люди старше 60 лет;

лица, имеющие инвалидность I или II группы, инвалидность с детства;

беременная женщина;

кормящая мать с ребенком до 3 лет;

опекун несовершеннолетних детей или же – недееспособных людей;

одинокая мать или отец;

многодетная семья, где 3 или более несовершеннолетних детей;

человек с тяжелым заболеванием.

Обратите внимание! Под тяжелым заболеванием подразумевается то, что ограничивает физические или психические возможности человека. И, к тому же требует дорогостоящее лечение, за которое не может заплатить семья.

Как получить такую помощь?

Чтобы получить такую помощь, нужно собрать пакет документов:

паспорт;

идентификационный код;

справка о статусе ВПЛ от 2025 года;

номер счета IBAN;

документ, что является подтверждением критериев уязвимости;

справка о печном отоплении или коммунальных услугах;

а также – справка о доходе.

Обратите внимание! Телефон для справок: 380 50 346 46 93.

Обратиться в эту организацию можно через ЦНСП. Точный адрес: Полтавская область, ПГТ Чернухи, улица Центральная 28.

Заметим, Каритас оказывает помощь в разных городах Украины. Точную информацию, относительно вашего населенного пункта можно найти на официальном сайте организации.

Какие нюансы, по этой помощи нужно знать?