Новая помощь для ВПЛ: информация для жителей одной из областей
- Каритас Полтава оказывает финансовую помощь ВПЛ для оплаты коммуналки на отопительный период в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине".
- Получить помощь могут ВПЛ с 2025 года, которые соответствуют определенным критериям.
Каритас Полтава объявила о внедрении помощи для ВПЛ. Эта поддержка предоставляется не первый год. Она стала возможна, благодаря содействию США.
Что известно о новой помощи от Каритаса?
Эта помощь предоставляется в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", сообщает Каритас Полтава.
Началась именно регистрация на предоставление финансовой помощи на оплату коммуналки на отопительный период. Эта поддержка назначается на домохозяйство.
Право на такую помощь имеют ВПО, что переместились в период с 2025 года, а также подпадают под один из критериев уязвимости. Сейчас к ним относятся:
- люди старше 60 лет;
- лица, имеющие инвалидность I или II группы, инвалидность с детства;
- беременная женщина;
- кормящая мать с ребенком до 3 лет;
- опекун несовершеннолетних детей или же – недееспособных людей;
- одинокая мать или отец;
- многодетная семья, где 3 или более несовершеннолетних детей;
- человек с тяжелым заболеванием.
Обратите внимание! Под тяжелым заболеванием подразумевается то, что ограничивает физические или психические возможности человека. И, к тому же требует дорогостоящее лечение, за которое не может заплатить семья.
Как получить такую помощь?
Чтобы получить такую помощь, нужно собрать пакет документов:
- паспорт;
- идентификационный код;
- справка о статусе ВПЛ от 2025 года;
- номер счета IBAN;
- документ, что является подтверждением критериев уязвимости;
- справка о печном отоплении или коммунальных услугах;
- а также – справка о доходе.
Обратите внимание! Телефон для справок: 380 50 346 46 93.
Обратиться в эту организацию можно через ЦНСП. Точный адрес: Полтавская область, ПГТ Чернухи, улица Центральная 28.
Заметим, Каритас оказывает помощь в разных городах Украины. Точную информацию, относительно вашего населенного пункта можно найти на официальном сайте организации.
Какие нюансы, по этой помощи нужно знать?
Есть граждане, подпадающие под указанные критерии, но не имеющие право на такую помощь. Речь идет о лицах, где доход в семье более – 8 422 гривны на особу. Или же на такую поддержку не может рассчитывать домохозяйство, которое получало аналогичную помощь от других организаций.
В качестве справки о доходах, могут быть поданы разного рода документы. Например, образцов ОК-5 и ОК-7. А также справка или заявление от ФЛП с декларацией о доходах.