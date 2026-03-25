Экономика Соцвыплаты Новая помощь для ВПЛ: информация для жителей одной из областей
25 марта, 22:45
Новая помощь для ВПЛ: информация для жителей одной из областей

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Каритас Полтава оказывает финансовую помощь ВПЛ для оплаты коммуналки на отопительный период в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине".
  • Получить помощь могут ВПЛ с 2025 года, которые соответствуют определенным критериям.

Каритас Полтава объявила о внедрении помощи для ВПЛ. Эта поддержка предоставляется не первый год. Она стала возможна, благодаря содействию США.

Что известно о новой помощи от Каритаса?

Эта помощь предоставляется в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", сообщает Каритас Полтава.

Читайте также Эта категория украинцев получит большие пенсии: чьи выплаты вырастут почти на 1 тысячу гривен

Началась именно регистрация на предоставление финансовой помощи на оплату коммуналки на отопительный период. Эта поддержка назначается на домохозяйство.

Право на такую помощь имеют ВПО, что переместились в период с 2025 года, а также подпадают под один из критериев уязвимости. Сейчас к ним относятся:

  • люди старше 60 лет;
  • лица, имеющие инвалидность I или II группы, инвалидность с детства;
  • беременная женщина;
  • кормящая мать с ребенком до 3 лет;
  • опекун несовершеннолетних детей или же – недееспособных людей;
  • одинокая мать или отец;
  • многодетная семья, где 3 или более несовершеннолетних детей;
  • человек с тяжелым заболеванием.

Обратите внимание! Под тяжелым заболеванием подразумевается то, что ограничивает физические или психические возможности человека. И, к тому же требует дорогостоящее лечение, за которое не может заплатить семья.

Как получить такую помощь?

Чтобы получить такую помощь, нужно собрать пакет документов:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • справка о статусе ВПЛ от 2025 года;
  • номер счета IBAN;
  • документ, что является подтверждением критериев уязвимости;
  • справка о печном отоплении или коммунальных услугах;
  • а также – справка о доходе.

Обратите внимание! Телефон для справок: 380 50 346 46 93.

Обратиться в эту организацию можно через ЦНСП. Точный адрес: Полтавская область, ПГТ Чернухи, улица Центральная 28.

Заметим, Каритас оказывает помощь в разных городах Украины. Точную информацию, относительно вашего населенного пункта можно найти на официальном сайте организации.

Какие нюансы, по этой помощи нужно знать?

  • Есть граждане, подпадающие под указанные критерии, но не имеющие право на такую помощь. Речь идет о лицах, где доход в семье более – 8 422 гривны на особу. Или же на такую поддержку не может рассчитывать домохозяйство, которое получало аналогичную помощь от других организаций.

  • В качестве справки о доходах, могут быть поданы разного рода документы. Например, образцов ОК-5 и ОК-7. А также справка или заявление от ФЛП с декларацией о доходах.