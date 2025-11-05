Враг ударил по энергообъектам в трех областях: будут ли аварийные отключения

Россия снова целится по украинской энергосистеме. В среду, 5 ноября, под удар попали энергетические объекты в трех областях страны.

Какие энергообъекты пострадали?

Пострадали энергообъекты в Донецкой, Сумской и Черниговской областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Смотрите также Отопительный сезон 2025: Кулеба рассказал, как Украина будет проходить зиму

Степень повреждения объектов не разглашается. Однако в ведомстве отметили, что энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение,

– отметили в Минэнерго.

Что известно о ситуации в Сумах?

В Сумах после российской атаки сообщили о перебоях с энергоснабжением. Из-за аварийного отключения на одном из энергообъектов временно обесточена часть города Сумы, отметил городской голова Александр Лысенко.

Обесточенный объект перевели на аварийно-резервное питание. Это повлияло на водоснабжение и работу транспорта. В частности, для части города воду подавали по графику с пониженным давлением с 05:00 до 10:00 часов.

Также из-за перебоев с электроснабжением утром в Сумах курсировали только троллейбусы с автономным ходом.

Будут ли отключения света?

Из-за повреждения энергосистемы в Украине сегодня применяют графики почасовых отключений.

По данным Укрэнерго, они продлятся с 07:00 до 21:00 во всех регионах Украины .

во всех регионах Украины Также с 07:00 до 22:00 часов будут ограничивать мощность для промышленных потребителей.

Чтобы помочь энергосистеме, энергетики призывают украинцев экономить потребление света.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему,

– отметили в Минэнерго.

Важно! В регионах периоды отключения света могут отличаться в зависимости от установленных очередей. Время применения и объем ограничений электроэнергии в течение суток также могут измениться. Поэтому актуальную информацию о графиках отключений необходимо искать на сайте или официальных страницах своего облэнерго в соцсетях.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?