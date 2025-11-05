Враг ударил по энергообъектам в трех областях: будут ли аварийные отключения
- Энергообъекты в Донецкой, Сумской и Черниговской областях подверглись ударам российской армии.
- В Украине применяют графики почасовых отключений света с 07:00 до 21:00 и ограничения мощности для промышленных потребителей с 07:00 до 22:00.
Россия снова целится по украинской энергосистеме. В среду, 5 ноября, под удар попали энергетические объекты в трех областях страны.
Какие энергообъекты пострадали?
Пострадали энергообъекты в Донецкой, Сумской и Черниговской областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Степень повреждения объектов не разглашается. Однако в ведомстве отметили, что энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.
Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение,
– отметили в Минэнерго.
Что известно о ситуации в Сумах?
В Сумах после российской атаки сообщили о перебоях с энергоснабжением. Из-за аварийного отключения на одном из энергообъектов временно обесточена часть города Сумы, отметил городской голова Александр Лысенко.
Обесточенный объект перевели на аварийно-резервное питание. Это повлияло на водоснабжение и работу транспорта. В частности, для части города воду подавали по графику с пониженным давлением с 05:00 до 10:00 часов.
Также из-за перебоев с электроснабжением утром в Сумах курсировали только троллейбусы с автономным ходом.
Будут ли отключения света?
Из-за повреждения энергосистемы в Украине сегодня применяют графики почасовых отключений.
- По данным Укрэнерго, они продлятся с 07:00 до 21:00 во всех регионах Украины.
- Также с 07:00 до 22:00 часов будут ограничивать мощность для промышленных потребителей.
Чтобы помочь энергосистеме, энергетики призывают украинцев экономить потребление света.
Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему,
– отметили в Минэнерго.
Важно! В регионах периоды отключения света могут отличаться в зависимости от установленных очередей. Время применения и объем ограничений электроэнергии в течение суток также могут измениться. Поэтому актуальную информацию о графиках отключений необходимо искать на сайте или официальных страницах своего облэнерго в соцсетях.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
Сейчас в Украине сложно предсказать график отключений света даже на несколько дней вперед. Это связано с регулярными российскими обстрелами и постепенным снижением температуры. Несмотря на это, энергетики прилагают максимум усилий, чтобы удержать стабильность системы – укрепляют сети, проводят ремонты и оперативно ликвидируют последствия атак.
Украина уже накопила необходимые ресурсы для поддержания энергосистемы зимой. По словам представителей Минэнерго, удалось восстановить около 10 ГВт мощностей и создать дополнительные запасы оборудования, чтобы быстрее реагировать на возможные повреждения.
По словам министра энергетики Светланы Гринчук, даже при отсутствии массированных атак украинцы могут сталкиваться с отключениями света. Причина в самой структуре энергосистемы: она объединенная, поэтому любые повреждения в одном регионе могут влиять на ситуацию по всей стране.