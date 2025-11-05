Ворог вдарив по енергооб'єктах у трьох областях: чи будуть аварійні відключення
- Енергооб'єкти у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях зазнали ударів, ступінь пошкодження не розголошується.
- В Україні застосовують графіки погодинних відключень з 07:00 до 21:00 та обмеження потужності для промислових споживачів з 07:00 до 22:00.
Росія знову цілить по українській енергосистемі. У середу, 5 листопада, під удар потрапили енергетичні об'єкти у трьох областях країни.
Які енергооб'єкти постраждали?
Постраждали енергооб'єкти у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Ступінь пошкодження об'єктів не розголошується. Однак у відомстві наголосили, що енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт.
Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання,
– зазначили в Міненерго.
Чи будуть відключення світла?
Через пошкодження енергосистеми в Україні сьогодні застосовують графіки погодинних відключень.
- За даними Укренерго, вони триватимуть з 07:00 до 21:00 у всіх регіонах України.
- Також з 07:00 до 22:00 години обмежуватимуть потужність для промислових споживачів.
Щоб допомогти енергосистемі, енергетики закликають українців економити споживання світла.
Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему,
– зазначили у Міненерго.