5 листопада, 10:15
Ворог вдарив по енергооб'єктах у трьох областях: чи будуть аварійні відключення

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Енергооб'єкти у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях зазнали ударів, ступінь пошкодження не розголошується.
  • В Україні застосовують графіки погодинних відключень з 07:00 до 21:00 та обмеження потужності для промислових споживачів з 07:00 до 22:00.

Росія знову цілить по українській енергосистемі. У середу, 5 листопада, під удар потрапили енергетичні об'єкти у трьох областях країни.

Які енергооб'єкти постраждали? 

Постраждали енергооб'єкти у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго

Ступінь пошкодження об'єктів не розголошується. Однак у відомстві наголосили, що енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт. 

Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання, 
– зазначили в Міненерго. 

Чи будуть відключення світла? 

Через пошкодження енергосистеми в Україні сьогодні застосовують графіки погодинних відключень

  • За даними Укренерго, вони триватимуть з 07:00 до 21:00 у всіх регіонах України.
  • Також з 07:00 до 22:00 години обмежуватимуть потужність для промислових споживачів. 

Щоб допомогти енергосистемі, енергетики закликають українців економити споживання світла. 

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, 
– зазначили у Міненерго. 

 

 

 