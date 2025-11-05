Ворог вдарив по енергооб'єктах у трьох областях: чи будуть аварійні відключення

Росія знову цілить по українській енергосистемі. У середу, 5 листопада, під удар потрапили енергетичні об'єкти у трьох областях країни.

Які енергооб'єкти постраждали?

Постраждали енергооб'єкти у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Дивіться також Опалювальний сезон 2025: Кулеба розповів, як Україна проходитиме зиму

Ступінь пошкодження об'єктів не розголошується. Однак у відомстві наголосили, що енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт.

Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання,

– зазначили в Міненерго.

Чи будуть відключення світла?

Через пошкодження енергосистеми в Україні сьогодні застосовують графіки погодинних відключень.

За даними Укренерго, вони триватимуть з 07:00 до 21:00 у всіх регіонах України .

у всіх регіонах України Також з 07:00 до 22:00 години обмежуватимуть потужність для промислових споживачів.

Щоб допомогти енергосистемі, енергетики закликають українців економити споживання світла.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему,

– зазначили у Міненерго.