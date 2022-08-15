Почти на 270 миллиардов гривен: нардепы увеличили расходы госбюджета на оборону

Оборона государства от оккупантов – главная задача Украины. Теперь это утверждение было заложено и в государственный бюджет.

Защита Украины от российских оккупантов – ключевая задача государства. Большую помощь нам оказывают партнеры, но большие усилия нужно приложить и самим.

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Увеличение бюджета на оборону Украины

Верховная Рада Украины приняла законопроект #7644, предусматривающий увеличение бюджета на оборону Украины на 270 миллиардов гривен. Как сообщила Елена Шуляк, такого роста расходов удастся достичь благодаря внутренним заимствованиям.

Сейчас наша первоочередная цель – победить агрессора, поэтому на нацбезопасность и оборону будут дополнительно выделены более 269 миллиардов гривен. Почти половина этой суммы пойдет на расходы Министерства обороны по заработным платам для военных. Это позволит финансово поддержать наших защитников и их семьи,

– сообщила она.

Она добавила, что в бюджете уже предусмотрено 927,7 миллиарда гривен на национальную безопасность и оборону. Это более трети всех расходов, а сам показатель втрое превышает прошлогодний.

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