Новая платежка за газ: что надо знать об уплате за услугу Нафтогаза

С мая миллионы украинцев начали получать новые платежки за газ. Эти счета должны уплачиваться "Нафтогазу".

Все из-за того, что компании, которые доставляли газ, не смогли договориться с "Нафтогазом" о поставках по относительно дешевым ценам. Поэтому и потеряли возможность обслуживать украинцев.

Теперь 97,6% потребителей получают газ от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

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Где получить счет за июнь

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чате GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

письмом на электронную почту;

распечатать в терминалах самообслуживания EasyPay;

Укрпочтой после 20 числа текущего месяца только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Как заплатить за газ

Онлайн:

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чате GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Оффлайн:

через платежные терминалы самообслуживания;

в любом отделении банка;

через отделение Укрпочты или Новой почты.

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