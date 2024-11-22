Украина получит миллиардное финансирование от Всемирного Банка

22 ноября 2024, 14:45
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Автор: Екатерина Добровольская

Украина получит миллиардную сумму от Всемирного банка в рамках соответствующего проекта. Это финансирование направлено на поддержку социальных выплат и обеспечение стабильности в управлении страной.

Сколько получит Украина от Всемирного Банка

Украина получит 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка. Сегодня было принято решение, которое позволит привлечь эти средства в рамках проекта PEACE, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Это помощь, которую финансируют Соединенные Штаты и партнеры по развитию. Благодарны нашим союзникам за эту поддержку, которая будет направлена на ключевые социальные и гуманитарные программы.

Как сообщил премьер-министр Шмыгаль, с начала полномасштабного вторжения правительство привлекло более 100 миллиардов долларов внешнего финансирования.

Что известно о проекте PEACE

Проект имеет целью поддержку основных социальных выплат и обеспечение стабильности в управлении страной. Всемирный банк ввел механизмы для мониторинга предоставления услуг, а также для предотвращения мошенничества и коррупции. Средства поступают правительству Украины только после подтверждения их надлежащего использования.