Во время общения с журналистами в Овальном кабинете Трамп уклонился от вопроса об открытии доступа для России к полезным ископаемым США. Американский президент лишь указал, что встреча с Путиным является "важной для нас".

Почему Россия может получить доступ к ископаемым США?

Недавно стало известно, что Трамп может предложить Путину "экономические стимулы" для окончания войны в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

В частности, речь идет о доступе к некоторым редкоземельным ископаемым США (тех, что находятся на Аляске). Когда Трампа спросили об этом же во второй раз, его ответ был более красноречивым. Американский президент подтвердил, что это таки возможно.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Мы планируем. У нас есть замечательные редкие земли. Мы сделали это как плату за все деньги, которые мы так бессмысленно потратили в Украине.

Трамп снова утверждал, что США потратили на защиту Украины значительно больше чем Европа. Более того, он назвал тему редкоземельных элементов не очень важным вопросом. Главным, по мнению американского президента, является то, что он пытается сохранить человеческие жизни.