Почему банки потеряют часть прибыли?

Экономика Беларуси за первое полугодие 2025 года выросла всего на 2,1% – это вдвое меньше, чем планировалось (4%). К тому же экспорт белорусских товаров стабильно падает, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Смотрите также В России и Беларуси "назревает" экономический конфликт: Минск перенасыщает важный рынок

Зато в банковском секторе Беларуси наблюдается положительная динамика. За 6 месяцев этого года банки повысили свою прибыль на 18% – до более 600 миллионов долларов.

Поэтому белорусский диктатор Александр Лукашенко, решил забрать у банков часть прибыли и направить средства на развитие страны.

Лукашенко объяснил, что это решение будет выполняться "на уровне государства".

В банках лишних денег быть не должно ... Банковская система должна способствовать росту экономики,

– отметил Лукашенко.

Сейчас государственные органы разрабатывают механизм, по которому у банков будут изымать средства. Он должен содержать перечень финансовых учреждений и размеры взысканий в пользу государства.

Важно! По данным разведки, новая финансовая схема Лукашенко может коснуться не только государственных банков Беларуси. Прибыли могут "срезать" и дочерним подразделениям российских финансовых учреждений.

Какова ситуация в экономике Беларуси?

Экономика Беларуси переживает не лучшие времена. В частности инфляция выросла до 7,3 %.

Спад в экономике объясняется ориентацией на российский рынок – 60% товарооборота Беларуси приходится на Москву.

Однако из-за кризисных явлений в самой России экспорт потребительских товаров, оборудования и пиломатериалов в соседнюю страну снизился более чем на 70 %.

К тому же западные санкции ограничивают каналы диверсификации для Беларуси, еще больше привязывая ее к российскому рынку.

Стоит знать! В итоге ожидается, что экономика Беларуси по инерции минимально вырастет в 2025 году, однако уже в 2026 и 2027 годах кризис обострится.