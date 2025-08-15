Трамп подчеркнул свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и предложил потенциал для деловых дискуссий. Однако это возможно в отдельном случае.

Что Трамп думает о Путине и России?

Трамп рассказал, что деловое сотрудничество с Россией возможно, если они достигнут прогресса на пути к миру, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Я заметил, что он (ред. Путин) привозит много деловых людей из России, и это хорошо. Мне это нравится, потому что они хотят вести бизнес, но они не ведут бизнес, пока мы не решим войну,

– сказал Трамп на борту Air Force One на пути к Аляске.

Опять на вопрос, будет ли он обсуждать бизнес-возможности с Россией, Трамп сказал, что мог бы обсудить это, если будет достигнут процесс на пути к миру в Украине.

Мы ладим. С обеих сторон есть хороший уровень уважения, и я думаю, знаете, что-то из этого получится,

– рассказал Трамп.

Министр финансов России Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев, глава российского суверенного фонда, есть среди тех, кто посещает переговоры с Путиным.

Напомним, что 15 августа в 22:00 по Киеву на Аляске начнется встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. После нее запланирована совместная пресс-конференция президентов. Впрочем, она может и не состояться.

Трамп может покинуть саммит с Путиным, если поймет, что тот несерьезно настроен относительно прекращения войны. Ранее сам Дональд Трамп заявлял, что ему хватит первых пяти минут встречи, чтобы "прочитать" намерения своего российского коллеги.

Мы быстро поймем, кто на какой позиции, и я почувствую это уже за первые две – пять минут. Обычно мы сразу видим, будет ли встреча удачной, или нет. Если нет – она закончится очень быстро, а если да – мир может наступить уже совсем скоро,

– говорил президент США.

Американский чиновник добавил, что Белый дом с осторожным оптимизмом оценивает перспективы предстоящей встречи лидеров.