Путь Украины в европейскую семью становится все более тернистым для отечественного бизнеса. Брюссель готовит новые правила игры, которые вынудят наших производителей искать альтернативные пути выживания.

Что готовит Брюссель и кого затронут новые правила

Европейская комиссия передала Совету ЕС обновленные предложения по пятому переговорному кластеру, касающемуся сельского хозяйства. Для Украины планируется ввести целевые механизмы, которые существенно ограничат финансовую поддержку и доступ к европейскому рынку для чувствительной агропродукции, о чем пишет "Суспильне".

На практике это означает, что отечественным производителям зерна, сахара, мяса птицы, яиц и фруктов придется забыть о беспрепятственном экспорте в Европу. В Брюсселе прямо намекают, что украинскому бизнесу пора возобновлять поставки на свои традиционные рынки в третьих странах, чтобы не создавать конкуренцию европейским фермерам.

Почему Европа закручивает гайки именно сейчас

У стран ЕС есть время до 26 ноября, чтобы внести свои поправки в проект общей позиции, и уже 1 декабря этот документ обсудят снова. Главным локомотивом ограничений выступает Польша, чей дипломат подтвердил, что их жесткие требования по защите собственных фермеров и перевозчиков были учтены.

Варшава опасается, что дешевый украинский импорт нанесет сокрушительный удар по экономике приграничных регионов. Поэтому европейские чиновники пытаются найти баланс между поддержкой нашего государства и защитой собственных экономических интересов.

Какова предыстория конфликта интересов

Напомним, что ранее Еврокомиссия уже обновляла переговорную рамку, частично уступив давлению Польши и Франции, которые требовали защитить внутренний рынок от украинского экспорта. Как сообщал 24 Канал, главным инструментом шантажа для Варшавы остается право вето, ведь для открытия и закрытия каждого переговорного раздела требуется единодушие всех членов ЕС.

Обратите внимание! Украина категорически не согласна на бессрочное исключение своих аграриев из европейского рынка и готова обсуждать только временные переходные периоды. Отечественному бизнесу уже сейчас стоит пересмотреть свои экспортные стратегии и искать новых покупателей в Азии или Африке, ведь легких денег на рынке ЕС в ближайшие годы не будет.