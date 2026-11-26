Що готує Брюссель та кого зачеплять нові правила

Європейська комісія передала Раді ЄС оновлені пропозиції щодо п'ятого переговорного кластера, який стосується сільського господарства. Для України планують запровадити цільові механізми, що суттєво обмежать фінансову підтримку та доступ до європейського ринку для чутливої агропродукції, про що пише Суспільне.

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На практиці це означає, що вітчизняним виробникам зерна, цукру, м'яса птиці, яєць та фруктів доведеться забути про безперешкодний експорт до Європи. У Брюсселі прямо натякають, що українському бізнесу час відновлювати постачання на свої традиційні ринки у третіх країнах, щоб не створювати конкуренцію європейським фермерам.

Чому Європа закручує гайки саме зараз

Країни ЄС мають час до 26 листопада, щоб внести свої правки до проєкту спільної позиції, і вже 1 грудня цей документ обговорять знову. Головним локомотивом обмежень виступає Польща, чий дипломат підтвердив, що їхні жорсткі вимоги щодо захисту власних фермерів та перевізників були враховані.

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Варшава побоюється, що дешевий український імпорт завдасть нищівного удару по економіці прикордонних регіонів. Тому європейські чиновники намагаються знайти баланс між підтримкою нашої держави та захистом власних економічних інтересів.

Якою є передісторія конфлікту інтересів

Нагадаємо, що раніше Єврокомісія вже оновлювала переговорну рамку, частково поступившись тиску Польщі та Франції, які вимагали захистити внутрішній ринок від українського експорту. Як повідомляв 24 Канал, головним інструментом шантажу для Варшави залишається право вето, адже для відкриття та закриття кожного переговорного розділу потрібна одностайність усіх членів ЄС.

Зверніть увагу! Україна категорично не погоджується на безстрокове виключення своїх аграріїв з європейського ринку і готова обговорювати лише тимчасові перехідні періоди. Вітчизняному бізнесу вже зараз варто переглядати свої експортні стратегії та шукати нових покупців в Азії чи Африці, адже легких грошей на ринку ЄС найближчими роками не буде.