Изменения в правилах ввоза гуманитарки: как теперь будет работать таможня

В Украине продолжают активный ввоз гуманитарной помощи. Сейчас из-за большого количества бюрократии задерживаются как продовольственные, так и военные грузы.

Как изменятся правила ввоза гуманитарной помощи

В Кабмине объяснили, что основные изменения коснутся именно процесса учета гуманитарной помощи. Нововведения будут действовать начиная с 1 декабря.

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5 сентября Кабмин утвердил постановление об автоматизации учета гуманитарной помощи во время военного положения. Речь идет о введении специального электронного инструмента, который будет маркировать груз.

Система будет автоматически присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз.

– объяснили в Минсоцполитики

Таким образом, у гуманитарки будет декларация и номер регистрации еще до попадания на таможню. Осуществлять процедуру можно через электронный сервис "Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи".

Благодаря этой системе процесс ввода груза будет упрощен и ускорен. В то же время организация, которая ввозила груз, должна предоставить отчет о получении и распределении указанной гуманитарной помощи.