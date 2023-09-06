Изменения в правилах ввоза гуманитарки: как теперь будет работать таможня

6 сентября 2023, 17:10
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Источник:

Минсоцполитики

В Украине продолжают активный ввоз гуманитарной помощи. Сейчас из-за большого количества бюрократии задерживаются как продовольственные, так и военные грузы.

Как изменятся правила ввоза гуманитарной помощи

В Кабмине объяснили, что основные изменения коснутся именно процесса учета гуманитарной помощи. Нововведения будут действовать начиная с 1 декабря.

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5 сентября Кабмин утвердил постановление об автоматизации учета гуманитарной помощи во время военного положения. Речь идет о введении специального электронного инструмента, который будет маркировать груз.

Система будет автоматически присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз.
– объяснили в Минсоцполитики

Таким образом, у гуманитарки будет декларация и номер регистрации еще до попадания на таможню. Осуществлять процедуру можно через электронный сервис "Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи".

Благодаря этой системе процесс ввода груза будет упрощен и ускорен. В то же время организация, которая ввозила груз, должна предоставить отчет о получении и распределении указанной гуманитарной помощи.

После того, как организация ввезла помощь, перед раздачей нужно будет произвести ее описание в системе. Затем – внести данные: когда и где (без указания персональных данных лиц) роздан груз, есть ли остатки и какие. Такой механизм покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя к приобретателям и гарантирует прозрачность процесса.
– объяснили в Министерстве

Постановление, принятое Кабмином, также отменяет ранее введенные гарантийные письма. Такое решение должно лишить грузы для военных любых бюрократических перипетий и, соответственно, задержек.

Автор: Анастасія Зорик