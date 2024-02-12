Плюс 2% благодаря украинским беженцам: Польше прогнозируют рост ВВП
Источник:Укринформ
В Польше количество трудоустроенных украинцев является наибольшим среди других стран Европы. Из-за этого ее ВВП может скоро вырасти.
Рост ВВП Польши
Заместитель госсекретаря Министерства внутренней политики и администрации РП Мацей Дущик заявил, что в Польше больше всего трудоустроенных украинцев не только в Европе, но и в Организации экономического сотрудничества и развития.
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Последние данные свидетельствуют, что этот уровень трудоустройства в Польше составляет 67%, одновременно в Германии он не достигает даже 30%,
– сказал он.
В Управлении социального страхования (ZUS) сейчас зарегистрировано более 750 тысяч украинцев, а это 70% от общего количества иностранцев.
Граждане Украины вносят сейчас очень много в польскую систему социального страхования... Зато, если речь идет об использовании, то эти суммы в целом не такие большие,
– добавил заместитель
Дущик отметил, что в Польше провели несколько исследований относительно того, как приток беженцев из Украины повлиял на экономические показатели страны и ВВП в частности.
В первый период наблюдались значительные расходы военных беженцев, которые привезли с собой наличные, и тогда наблюдался рост, которое оценивается в 0,5% ВВП. Сегодня же, если смотреть в перспективе нескольких лет, на сколько процентов примерно вырастет ВВП, то наиболее вероятная оценка – рост ВВП в течение пяти лет на 1,2 – 2%,
– объяснил политик.
Какие изменения в отношении украинских беженцев принял польский Сейм
- продление срока легальности пребывания военных беженцев в Польше до 30 июня;
- продолжение допустимости дальнейшего использования до сих пор зданий, где временно проживают беженцы из Украины;
- продление легальности до этого времени разрешительных документов украинцев на пребывание в РП;
- продление до 30 июня возможности выполнения работы врачами, стоматологами, медсестрами и акушерками из Украины.