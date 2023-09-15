Стоит ли ожидать роста экономики в 2024 году: правительство обнародовало прогноз по ВВП
15 сентября 2023, 13:15Читати новину українською
Источник:Ярослав Железняк
Правительство приняло Госбюджет на 2024 год. ВВП страны должен позволить нашей экономике приблизиться к показателям 2021 года.
Размер ВВП в 2024 году
В Верховной Раде Украины сообщили, что в следующем году прогнозируется рост ВВП на 5%.
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Увеличение валового продукта в номинальном эквиваленте составит – 7,824 триллиона гривен.Напомним! В 2023 году Минэкономики ожидало рост ВВП на 2,8%.
Что будет с импортом и экспортом
В госбюджете на следующий год предусмотрено увеличение расходов на экспорт на 7,5% и уменьшение на импорт – 5,5%.
Таким образом, ожидается такое финансирование:
- экспорт – 61,8 триллиона гривен;
- импорт – 86,7 триллиона гривен.