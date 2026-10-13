ВВП Украины вырастет: какой прогноз на 2026 и 2027 годы
Международный валютный фонд прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта Украины. Рост составит 1%.
Каким будет ВВП Украины в последующие годы
В то же время в прошлом году прогноз роста составлял 1,8%, о чем говорится в отчете World Economic Outlook от октября 2026 года.
При этом прогноз роста ВВП в 2027 году будет выше и составит 3,5%.
- Что еще в конце февраля рост в 2026 году оценивался в 1,8–2,5%.
- Но в апреле эта оценка снизилась до 2%.
- Однако в июне МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 1–1,6%.
Обратите внимание! Оценка роста в 2031 году составляет 3,6%
"Интерфакс-Украина" сообщает, что прогноз также предусматривает рост инфляции, с 8,0% в 2025 году до 10,5% в 2026 году, и возвращение к уровню 8,0% в 2027 году. А дефицит текущего счета платежного баланса – с 16% ВВП в прошлом году до 11% ВВП в этом году и 4,7% в следующем.
Что касается безработицы:
- Фонд ожидает его сокращения до 10,2% в этом году с 11,6% в прошлом;
- и вновь рост до 11,3% в следующем году.
Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Украины. Ожидается, что он составит 1,5% и 2,5% в 2026 и 2027 годах соответственно.