Как повлияет на ВВП Украины нехватка электроэнергии и мобилизация
Источник:Минэкономики
Экономика Украины находится в тяжелом положении. Усугубляют ситуацию регулярные атаки врага и значительные разрушения инфраструктуры.
Что происходит с ВВП Украины
В мае этого года ситуация в экономическом секторе ухудшилась из-за влияния негативных факторов. Речь идет, в частности, об обстрелах и ухудшении состояния энергосистемы.
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Значительный дефицит квалифицированных кадров, а также неопределенность относительно дальнейшего хода боевых действий и условий мобилизации сотрудников дополнительно усложняли экономическую деятельность предприятий,
– говорится в сообщении Минэкономики.
Вследствие усиления обстрелов, произошло также сокращение производственных мощностей. В дальнейшем, ситуация может обостряться из-за постоянных отключений. Предприятия просто не смогут стабильно работать
Каким станет ВВП
За январь – май 2024 года ВВП вырос ориентировочно на 4,7%. Предварительно, Минэкономики ожидало на значение 4,5%.
Несмотря на положительные тенденции в этом году, в 2025 году ситуация будет складываться хуже. Как считает правительство, рост экономики в этот год достигнет 2,7%.Обратите внимание! Указанная оценка проводится с учетом оперативной оценки Госстата, относительно роста реального ВВП.