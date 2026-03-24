От обвала до медленного восстановления: как изменялся ВВП Украины за годы войны
- В 2022 году из-за войны из-за войны ВВП Украины сократился на 28,8%, но в 2023 году вырос на 5,5% благодаря эффекту низкой базы.
- В феврале 2026 года ВВП упал на 1,5% из-за разрушения инфраструктуры, в частности энергетики, железной дороги, что привело к остановкам предприятий и дефицита электричества.
После начала полномасштабного вторжения России украинская экономика резко просела. Однако впоследствии ВВП начал расти и в 2025 году оставался стабильным, с незначительным ростом.
Как рос ВВП в 2022 – 2025 годах?
В 2022 году из-за войны реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине сократился на целых 28,8%, пишет Госстат.
Но уже в 2023 году статистика зафиксировала рост ВВП до +5,5%. Этому немало способствовал эффект низкой базы.
Однако в последующие годы войны рост экономики Украины замедлился:
- в 2024 году ВВП вырос на 3,2%;
- в 2025 году – на 1,8%.
В Госстате отмечают, что рост экономики был стабильным, несмотря на обострение боевых действий в прошлом году и увеличение количества атак России на Украину.
Главным драйвером экономического развития в 2023 – 2052 годах был прежде всего внутренний спрос. Также на динамику положительно влияло строительство.
В то же время некоторые отрасли экономики, наоборот, сдерживали ее развитие, а именно:
- сельское хозяйство – минус 6,2%;
- добывающая промышленность – минус 10,4%.
Рост цен формирует дополнительное давление на потребительский спрос и расходы бизнеса,
– добавляют в Госстате.
Вместе с тем, внутренний сектор в течение войны мало способствовал росту экономики. Дело в том, что импорт развивался быстрее экспорта, поэтому вклад от чистого экспорта в ВВП был ограниченным.
Важно! В 2025 году экономическая динамика была неоднородной. Рост обеспечили в основном внутренний спрос, строительство и отдельные секторы перерабатывающей промышленности. В то же время в различных отраслях экономики наблюдается значительная разница в темпах восстановления. При этом инфляция ударила по потребительскому спросу и экономической активности украинцев.
Как изменился ВВП в феврале 2026 года?
В этом году экономика Украины ослабевает. В феврале реальный ВВП упал на 1,5% по сравнению с этим же периодом в прошлом году.
Сокращение экономического развития объясняется разрушением объектов энергетики, железной дороги и другой критической инфраструктуры из-за российских обстрелов, сообщил Институт экономических исследований и политических консультаций.
Из-за повреждения энергосистемы возник дефицит электричества, что привело к перебоям в работе, а иногда к остановкам некоторых предприятий.
В итоге экономическая ситуация ухудшилась. Наибольшее падение продемонстрировали:
- добывающая промышленность – минус 14%;
- транспорт – минус 14%;
- энергетика – минус 14%.
Незначительно вырос сектор строительства, а торговля добавила 2%.
Заметьте! Прогнозируется, что в марте на экономическую ситуацию в стране повлияет война на Ближнем Востоке. В частности, негативным фактором станет стремительное подорожание топлива.
Какие прогнозы по ВВП на 2026 – 2027 годы?
Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел в сторону снижения прогноз экономического роста Украины. Согласно обновленному отчету, в 2026 году ВВП страны может вырасти лишь на 2,5%, тогда как в 2027 году ожидается определенное ускорение – примерно до 4%.
Еще раньше оценки были значительно более оптимистичными. В предыдущем прогнозе ЕБРР закладывал сценарий прекращения боевых действий и активного послевоенного восстановления, что позволяло рассчитывать на рост экономики на уровне около 5% уже в 2026 году. Однако теперь эти ожидания скорректировали.
Национальный банк Украины также ухудшил свои оценки. Регулятор прогнозирует рост реального ВВП в 2026 году на уровне лишь 1,8%. Впрочем, в среднесрочной перспективе ситуация может улучшиться: в 2027 – 2028 годах экономика, вероятно, будет расти быстрее – примерно на 3 – 4% ежегодно.