От обвала до медленного восстановления: как изменялся ВВП Украины за годы войны

После начала полномасштабного вторжения России украинская экономика резко просела. Однако впоследствии ВВП начал расти и в 2025 году оставался стабильным, с незначительным ростом.

Как рос ВВП в 2022 – 2025 годах?

В 2022 году из-за войны реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине сократился на целых 28,8%, пишет Госстат.

Но уже в 2023 году статистика зафиксировала рост ВВП до +5,5%. Этому немало способствовал эффект низкой базы.

Однако в последующие годы войны рост экономики Украины замедлился:

в 2024 году ВВП вырос на 3,2%;

в 2025 году – на 1,8%.

В Госстате отмечают, что рост экономики был стабильным, несмотря на обострение боевых действий в прошлом году и увеличение количества атак России на Украину.

Главным драйвером экономического развития в 2023 – 2052 годах был прежде всего внутренний спрос. Также на динамику положительно влияло строительство.

В то же время некоторые отрасли экономики, наоборот, сдерживали ее развитие, а именно:

сельское хозяйство – минус 6,2%;

добывающая промышленность – минус 10,4%.

Рост цен формирует дополнительное давление на потребительский спрос и расходы бизнеса,

– добавляют в Госстате.

Вместе с тем, внутренний сектор в течение войны мало способствовал росту экономики. Дело в том, что импорт развивался быстрее экспорта, поэтому вклад от чистого экспорта в ВВП был ограниченным.

Важно! В 2025 году экономическая динамика была неоднородной. Рост обеспечили в основном внутренний спрос, строительство и отдельные секторы перерабатывающей промышленности. В то же время в различных отраслях экономики наблюдается значительная разница в темпах восстановления. При этом инфляция ударила по потребительскому спросу и экономической активности украинцев.

Как изменился ВВП в феврале 2026 года?

В этом году экономика Украины ослабевает. В феврале реальный ВВП упал на 1,5% по сравнению с этим же периодом в прошлом году.

Сокращение экономического развития объясняется разрушением объектов энергетики, железной дороги и другой критической инфраструктуры из-за российских обстрелов, сообщил Институт экономических исследований и политических консультаций.

Из-за повреждения энергосистемы возник дефицит электричества, что привело к перебоям в работе, а иногда к остановкам некоторых предприятий.

В итоге экономическая ситуация ухудшилась. Наибольшее падение продемонстрировали:

добывающая промышленность – минус 14%;

транспорт – минус 14%;

энергетика – минус 14%.

Незначительно вырос сектор строительства, а торговля добавила 2%.

Заметьте! Прогнозируется, что в марте на экономическую ситуацию в стране повлияет война на Ближнем Востоке. В частности, негативным фактором станет стремительное подорожание топлива.

Какие прогнозы по ВВП на 2026 – 2027 годы?