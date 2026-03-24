Як зростав ВВП у 2022 – 2025 роках?

У 2022 році через війну реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні скоротився на цілих 28,8%, пише Держстат.

Та вже у 2023 році статистика зафіксувала зростання ВВП до +5,5%. Цьому чимало сприяв ефект низької бази.

Проте у наступні роки війни зростання економіки України сповільнилося:

у 2024 році ВВП зріс на 3,2%;

у 2025 році – на 1,8%.

У Держстаті зазначають, що зростання економіки було стабільним, попри загострення бойових дій минулого року та збільшення кількості атак Росії на Україну.

Головним драйвером економічного розвитку у 2023 – 2052 роках був передусім внутрішній попит. Також на динаміку позитивно впливало будівництво.

Водночас деякі галузі економіки, навпаки, стримували її розвиток, а саме:

сільське господарство – мінус 6,2%;

добувна промисловість – мінус 10,4%.

Зростання цін формує додатковий тиск на споживчий попит і витрати бізнесу,

– додають у Держстаті.

Разом з тим, внутрішній сектор протягом війни мало сприяв зростанню економіки. Річ у тім, що імпорт розвивався швидше за експорт, тому внесок від чистого експорту у ВВП був обмеженим.

Важливо! У 2025 році економічна динаміка була неоднорідною. Зростання забезпечили в основному внутрішній попит, будівництво та окремі сектори переробної промисловості. Водночас у різних галузях економіки спостерігається значна різниця у темпах відновлення. При цьому інфляція вдарила по споживчому попиту та економічній активності українців.

Як змінився ВВП у лютому 2026 року?

У цьому році економіка України слабшає. У лютому реальний ВВП впав на 1,5% порівняно з цим же періодом торік.

Скорочення економічного розвитку пояснюється руйнуванням об'єктів енергетики, залізниці та іншої критичної інфраструктури через російські обстріли, повідомив Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.

Через пошкодження енергосистеми виник дефіцит електрики, що призвело до перебоїв у роботі, а подекуди до зупинок деяких підприємств.

У підсумку економічна ситуація погіршилася. Найбільше падіння продемонстрували:

добувна промисловість – мінус 14%;

транспорт – мінус 14%;

енергетика – мінус 14%.

Незначно виріс сектор будівництва, а торгівля додала 2%.

Зауважте! Прогнозується, що у березні на економічну ситуацію в країні вплине війна на Близькому Сході. Зокрема, негативним чинником стане стрімке здорожчання пального.

Які прогнози щодо ВВП на 2026 – 2027 роки?