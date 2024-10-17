Прогноз Всемирного банка по ВВП Украины остался неизменным

Всемирный банк оставил без изменений свой прогноз по росту ВВП Украины. В 2024 году он, как и ожидалось, будет на уровне 3,2%.

Какие прогнозы для ВВП Украины

Согласно обновленным данным, в 2025 году рост украинской экономики прогнозируется на уровне 2%, а в 2026 году – 7%.

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Это замедление роста связано с экономическими последствиями вторжения России и перебоями в энергоснабжении.

Вице-президент Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани отметила, что страны этого региона смогли преодолеть последние вызовы.

Важно! В частности, среди вызовов была высокая инфляция, последствия вторжения России в Украину и слабый экономический рост в Европейском Союзе, который является важным экспортным рынком для региона.

По ее мнению, для дальнейшего долгосрочного экономического роста, важно значительно улучшить качество среднего и высшего образования.

Это станет ключевым фактором в укреплении человеческого капитала и повышении креативности, что в свою очередь будет способствовать повышению производительности труда.