Спад ВВП Украины: как изменилась экономика в третьем квартале

В третьем квартале 2026 года реальный ВВП Украины сократился на 0,5 % по сравнению с предыдущим кварталом. Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то падение составляет 0,7 %.

Что произошло с экономикой Украины осенью

Речь идет об оперативной оценке ВВП за третий квартал 2026 года, что пояснили в Государственной службе статистики.

Оперативная оценка ВВП основана на предварительной статистической информации о реальных темпах роста объемов производства по видам экономической деятельности.

Обратите внимание! Предварительные данные по ВВП за III квартал 2026 года будут обнародованы в декабре.

В частности, в сентябре была проведена предварительная оценка ВВП за II квартал текущего года. Реальный ВВП вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, а также на 0,4% – по сравнению со II кварталом 2025 года.

Номинальный ВВП составил 2305,7 миллиарда гривен.

Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста реального валового внутреннего продукта Украины. Ожидается, что в 2026 и 2027 годах этот показатель составит 1,5% и 2,5% соответственно.

Отмечается, что экономика Украины находилась на стадии медленного восстановления. Но российские атаки сменили эту стадию на "стагнацию".

Министерство экономики также изменило прогноз в худшую сторону. Окончательных цифр пока нет, но это будет минус 1–1,5 процентных пункта по сравнению с июньским прогнозом. В июне Минэкономики снизило прогноз до 1,6%.