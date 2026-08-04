ВВП Украины во II квартале: какие показатели фиксирует Госстат

Реальный валовой внутренний продукт во II квартале 2026 года вырос. По сравнению с предыдущим кварталом он увеличился на 0,4 % (с учетом сезонного фактора).

Каков ВВП Украины во II квартале 2026 года

Если сравнивать текущий ВВП с II кварталом 2025 года, то он вырос на 0,6%, что сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что оперативная оценка валового внутреннего продукта основана на предварительной статистической информации о реальных темпах роста (или снижения) объемов производства по видам экономической деятельности.

В то же время предварительные данные по ВВП за II квартал 2026 года будут обнародованы в сентябре 2026 года.

Фото: Государственная служба статистики

Напомним, что реальный ВВП в I квартале по сравнению с I кварталом 2025 года сократился на 0,6%. Если сравнивать его с предыдущим кварталом – на 0,7%.

Кроме того, номинальный ВВП составил 2047,2 миллиарда гривен.

Ранее ЕБРР опубликовал прогноз роста реального ВВП Украины на 2,2% в 2026 году. Предыдущий прогноз составлял 2,5%.