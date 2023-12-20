Экономика Украины продолжает расти. Даже несмотря на то, что в прошлом месяце польские перевозчики блокировали автомобильные пункты пропуска для грузов.

Согласно предварительным оценкам Минэкономики, в ноябре 2023 года рост ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет примерно 4%. А также:

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за январь-ноябрь 2023 года рост экономики – на уровне 5,5%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году;

по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году; в ноябре замедлился рост потребительских цен до 0,5%, после 0,8% в прошлом месяце;

после 0,8% в прошлом месяце; годовые темпы инфляции и дальше замедлялись - с 5,3% в предыдущем месяце до 5,1% в ноябре.

Кто воспользовался блокадой границы

Работа украинского морского коридора позволила частично компенсировать потери в экономике в результате блокады польско-украинской границы. В первую очередь, этим воспользовались :

производители аграрной и металлургической продукции;

предприятия по добыче металлических руд;

железнодорожные перевозчики.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики В ноябре 2023 года почти месячная блокировка польскими автоперевозчиками польско-украинской границы была основным негативным фактором для производителей-экспортеров и производителей, зависимых от импортного сырья при доставке продукции автомобильным транспортом. По нашим оценкам, положительные факторы в ноябре несколько перевесили баланс влияния на ВВП и в итоге, по предварительным оперативным оценкам Минэкономики, наблюдался рост ВВП на уровне 4%.

Что с уровнем инфляции

Нынешний показатель у 5,1% в ноябре – даже меньше, чем в некоторых странах Евросоюза.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Это дополнительное доказательство целостности и стабильности функционирования российской экономики. Текущий инфляционный тренд и формирующие его факторы свидетельствуют об оправданности ожиданий относительно низкой инфляции.

Сейчас умеренная динамика роста потребительских цен – сравнима с уровнем инфляции в европейских странах, чьи экономики не испытывают шоки войны.

В ноябре потребительская инфляция в годовом исчислении в Чехии – 8%, Венгрии – 7,7%, Исландии – 7,4%, Словакии/Румынии – 6,9%, Польше – 6,3%, Хорватии/Болгарии – 5,5 %.