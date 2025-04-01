Реальный ВВП Украины вырос: какие показатели были в 2024 году

Реальный ВВП Украины в 2024 году увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. В конце года было незначительное снижение ВВП, это связывают с сезонным фактором.

Как изменился ВВП Украины

В то же время в четвертом квартале 2024 года зафиксировано незначительное снижение ВВП – на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, передает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

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Специалисты объясняют это сезонными колебаниями, а также снижением деловой активности в отдельных секторах экономики.

Номинальный ВВП Украины по итогам года составил 7,66 триллиона гривен, что свидетельствует о росте экономической активности и адаптации бизнеса к новым условиям.

Как изменился ВВП Украины / Инфографика Госстата

Согласно оценкам Министерства экономики, в феврале 2025 года рост ВВП составил 0,7%, а за первые два месяца года экономика Украины добавила 1,1%.

Обратите внимание! Правительство прогнозирует дальнейший постепенный рост экономических показателей путем восстановления инвестиционной активности, улучшения внешней торговли и поддержки стратегических отраслей.