Пенсия по инвалидности или по возрасту: что лучше выбрать для максимальных выплат

Некоторые пенсионеры имеют возможность выбрать, какую пенсию им оформить: по возрасту или по инвалидности. В зависимости от конкретных обстоятельств, один из этих вариантов может оказаться более выгодным.

Какую пенсию лучше выбрать в Украине

В Украине запрещено получать две пенсии одновременно, поэтому лицо, которое имеет право на несколько выплат, может выбрать только одну. При выборе пенсионного обеспечения для лиц с инвалидностью I или II групп важно учитывать возраст и страховой стаж.

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Дело в том, что выплаты на основе инвалидности I и II группы могут оказаться более выгодными, чем стандартная пенсия по возрасту. В то же время для лиц с инвалидностью III группы лучше выбрать пенсию по возрасту, поскольку выплаты на основании инвалидности в таком случае будут составлять лишь 50% от стандартной пенсии.

Обратите внимание! Если пенсионер решит изменить вид своей пенсии, ему необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

Новые выплаты начнут начисления с даты подачи заявления, используя уже имеющиеся в пенсионном деле документы. Кроме того, будет учтена информация о трудовом стаже или заработке, даже если эти данные ранее не были внесены в пенсионное дело.