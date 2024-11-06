Повлияют ли выборы в США на курс доллара в Украине
Тема влияния выборов в США на курс доллара в Украине волнует многих. В частности, результаты могут существенно повлиять на экономическую политику новой администрации в отношении Украины.
Как выборы США могут повлиять на курс доллара
Экономист Олег Пендзин отметил в комментарии 24 Каналу, что пока не считает ситуацию с выборами апокалиптической. В течение ближайших трех месяцев ситуация на валютном рынке Украины будет определяться рядом экономических факторов, а не последствиями выборов в США.
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Главным опасением на сегодня является возможность "ревизии" программ поддержки Украины в случае победы наиболее противоречивого кандидата, а также потенциальные политические действия, которые могут быть направлены против интересов Украины.
Все зависит от политики. Поэтому если американцы будут предоставлять Украине столько же финансовой помощи, как сегодня, тогда с курсом никаких изменений не произойдет.
В то же время банкир Сергей Мамедов акцентирует на том, что курс доллара нельзя привязывать к личности американского президента, поскольку Украина имеет свою валюту. К тому же, по его словам, выборы не являются основным фактором, влияющим на курсовые показатели.
Важнее соотношение спроса и предложения, макроэкономические показатели, уровень инфляции и бюджетный дефицит.
Следовательно, ни один политик не может контролировать экономику другой страны. Кроме того, доллар в Украине не является дефицитом, поэтому всплески спроса имеют временный характер. Основным источником курса является сама Украина, поэтому он не зависит от прихотей иностранных политиков.