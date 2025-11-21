В обменниках курсы в очередной раз удивляют: почему сдавать валюту не выгодно

Пока в банках доллар почти не меняется при покупке и продаже, а евро дешевеет, но несущественно, в обменниках ситуация совершенно противоположная. Только за последние сутки курс обмена евро в среднем упал на 50 копеек, а курс обмена доллара – на почти 30 копеек.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 21 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,82 гривны (+2 копейки против 20 ноября) и продажа по 42,29 гривны (без изменений). Смотрите также "Черная пятница" и отключение света: как это повлияет на рынок депозитов Покупка евро проходит по 48,50 гривны (-5 копеек), продажа – по 49,15 гривны (-10 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,35 гривны (+10 копеек), а продать по 42,34 гривны (+14 копеек).

(+10 копеек), а продать по (+14 копеек). Покупка евро по 48,84 гривны (+4 копейки), а продажа по 49,05 гривны (+3 копейки). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,50 гривны (-28 копеек), а продают по 42,42 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(-28 копеек), а продают по (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,80 гривны (-50 копеек), а продают по 49,35 гривны (+13 копеек). Какой курс ожидать в конце ноября? На следующей неделе ожидается, что курс доллара будет колебаться между 41,8 – 42,2 гривны, а евро – в пределах 48 – 49,5 гривны, без существенных изменений на рынке, спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой.

Кроме того, на рынок будет влиять негативно ситуация с энергетикой в стране, ведь это будет провоцировать спрос на наличную валюту и заставлять бизнес искать возможности выжить.

В то же время НБУ в дальнейшем будет проводить взвешенную монетарную политику и поддерживать стабильность курса благодаря валютным интервенциям. Напоминаем, что валютные резервы Украины достигают почти 50 миллиардов долларов.