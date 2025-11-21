В обмінниках курси вчергове дивують: чому здавати валюту не вигідно

Поки в банках долар майже не змінюється при купівлі та продажу, а євро дешевшає, але несуттєво, в обмінниках ситуація зовсім протилежна. Лише за останню добу курс обміну євро в середньому впав на 50 копійок, а курс обміну долара – на майже 30 копійок.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 21 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,82 гривні (+2 копійки проти 20 листопада) та продаж по 42,29 гривні (без змін). Дивіться також "Чорна п'ятниця" та відключення світла: як це вплине на ринок депозитів Купівля євро проходить по 48,50 гривні (-5 копійок), продаж – по 49,15 гривні (-10 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 42,35 гривні (+10 копійок), а продати по 42,34 гривні (+14 копійок).

(+10 копійок), а продати по (+14 копійок). Купівля євро по 48,84 гривні (+4 копійки), а продаж по 49,05 гривні (+3 копійки). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 41,50 гривні (-28 копійок), а продають по 42,42 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(-28 копійок), а продають по (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 47,80 гривні (-50 копійок), а продають по 49,35 гривні (+13 копійок). Який курс очікувати наприкінці листопада? Наступного тижня очікується, що курс долара коливатиметься між 41,8 – 42,2 гривні, а євро – в межах 48 – 49,5 гривні, без суттєвих змін на ринку, спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Крім того, на ринок впливатиме негативно ситуація з енергетикою в країні, адже це провокуватиме попит на готівкову валюту й змушуватиме бізнес шукати можливості вижити.

Водночас НБУ надалі проводитиме зважену монетарну політику й підтримуватиме стабільність курсу завдяки валютним інтервенціям. Нагадуємо, що валютні резерви України сягають майже 50 мільярдів доларів.