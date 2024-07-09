Как выйти на пенсию тем у кого недостаточно стажа

Чтобы выйти на пенсию, пенсионер должен приобрести достаточное количество стажа. Для каждого возраста этот минимум разный.

Какие условия для покупки стажа

Докупать стаж могут украинцы старше 16 лет, независимо от места жительства. При условии, что лицо планирует получать пенсию в Украине.

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Покупка стажа может быть интересной для:

граждан, которые не приобрели достаточного количества стажа для выхода на пенсию;

людей, которые имеют низкий уровень официального дохода и стремятся сделать будущую пенсию больше.

Сколько стоит дополнительный стаж

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в этом году, лицо должно приобрести минимум 31 год стажа, в 63 года – 21 год стажа, в 65 лет – 15 лет стажа.

Полный месяц дополнительного стажа засчитывается, если лицо платит сумму, которая равна как минимум минимальному страховому взносу. С 1 апреля это 1 760 гривен.

Как можно докупить стаж

Минимальный страховой взнос рассчитывается как определенная в Украине минимальная заработная плата умноженная на 22%.

Чтобы осуществить добровольный взнос, лицо должно обратиться в ПФУ. Размер и частота платежа определяется пенсионером самостоятельно.

Указанные взносы осуществляются при условии заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования с ПФУ.

Украинцы могут осуществлять добровольные взносы и в пользу другого лица.