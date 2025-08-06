Сейчас украинцы могут уйти на пенсию, начиная с 60 лет. Чтобы это сделать, нужно приобрести достаточно стажа.

Удастся ли выйти на пенсию в 60 при стаже 35 лет?

В 2025 году, чтобы выйти на пенсию в 60 необходимо иметь – 32 года стажа, пишет 24 Канал.

Читайте также Российский завод, строивший катера для ФСБ, оказался на грани: людей начали увольнять

Если человек начал работать с 25 лет, то его стаж 35 лет. Соответственно, он может в этом году уйти на пенсию в 60 лет.

Обратите внимание! Если лицо училось в высшем учебном заведении на дневной форме до 1 января 2004 года, этот период засчитается ему как стаж. Так произойдет в случае наличия подтверждающих документов. Досчитывается в стаж и военная служба.

Просчитаем ситуацию, когда лицо приобрело "чистые" 35 лет стажа и хочет уйти на пенсию в 60 лет. В определении выплаты такого гражданина, играет роль его доход. Представим, что такое лицо имело зарплату 10 000 гривен.

При указанных данных, если лицо ушло на заслуженный отдых на общих условиях, пенсия составит ориентировочно – 3,8 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при 35 годах стажа и зарплат 10 тысяч / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.