В каком возрасте украинцы могут выйти на пенсию

Для своевременного выхода на пенсию гражданину необходимо приобрести достаточное количество страхового стажа. В противном случае ему придется пойти на заслуженный отдых позже.

Кто сможет выйти на пенсию в 2024 году

Украинцы могут выйти на пенсию начиная с 60 лет. Однако для этого в 2024 году необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

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Для выхода на пенсию в 63 необходимо приобрести минимум 21 год страхового стажа, в 65 – 15 лет. Нужно понимать, что в 2025 году эти данные не останутся актуальны, ведь идет реформация пенсионной системы. Установленные сейчас минимальные значения будут расти.

Страховой стаж – это не период вашей работы, а время, когда работодатель платил за вас страховые взносы в ПФУ.

Согласно действующему законодательству, в стаж до 1 января 2004 года дочисляются:

военная служба;

обучение;

переквалификация на курсах;

и так далее.

Обращаться за получением пенсии гражданин может в любое время. Однако, если лицо успеет подать заявление на получение пенсионных выплат в течение 3 месяцев после наступления соответствующего возраста, средства будут предоставляться сразу после дня рождения.

Можно обратиться в ПФУ и позже. Тогда пенсия будет начисляться со дня подачи заявления.