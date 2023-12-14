В каком возрасте украинцы могут выйти на пенсию
Источник:ПФУ
Для своевременного выхода на пенсию гражданину необходимо приобрести достаточное количество страхового стажа. В противном случае ему придется пойти на заслуженный отдых позже.
Кто сможет выйти на пенсию в 2024 году
Украинцы могут выйти на пенсию начиная с 60 лет. Однако для этого в 2024 году необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.
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Для выхода на пенсию в 63 необходимо приобрести минимум 21 год страхового стажа, в 65 – 15 лет. Нужно понимать, что в 2025 году эти данные не останутся актуальны, ведь идет реформация пенсионной системы. Установленные сейчас минимальные значения будут расти.Заметьте! Страховой стаж – это не период вашей работы, а время, когда работодатель платил за вас страховые взносы в ПФУ.
Согласно действующему законодательству, в стаж до 1 января 2004 года дочисляются:
- военная служба;
- обучение;
- переквалификация на курсах;
- и так далее.
Обращаться за получением пенсии гражданин может в любое время. Однако, если лицо успеет подать заявление на получение пенсионных выплат в течение 3 месяцев после наступления соответствующего возраста, средства будут предоставляться сразу после дня рождения.
Можно обратиться в ПФУ и позже. Тогда пенсия будет начисляться со дня подачи заявления.