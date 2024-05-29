Правила выхода на пенсию изменятся: кто рискует остаться без выплат

Сейчас средний пенсионный возраст в Украине составляет примерно 54 года. Однако, в течение следующих четырех лет требования для выхода на пенсию будут постепенно ужесточаться.

Как будет увеличиваться необходимый для пенсии стаж

Страховой стаж – это период, в течение которого человек подлежит обязательному государственному пенсионному страхованию, и за который ежемесячно уплачиваются страховые взносы не менее минимального размера.

Читайте также: Из-за этого ваша пенсия меньше: почему может учитываться не весь стаж

Как стало известно, ежегодно необходимый для пенсии стаж будет увеличиваться на 12 месяцев. Соответственно, тем, кто достигнет пенсионного возраста 2028 года, для назначения пенсии потребуется аж 35 лет страхового стажа.

Для того чтобы уйти на пенсию в 60 лет в 60 лет, необходимо будет достичь:

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 года стажа;

в 2026-м – от 33 года стажа;

в 2027-м – от 34 года стажа;

в 2028-м – от 35 года стажа.

Соответственно, для того, чтобы выйти на пенсию в 63 года нужно будет иметь:

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 года стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 года стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Какой размер пенсионных выплат в Украине

По состоянию на 1 апреля 2024 года, средняя пенсия в Украине составляет 5 743,27 гривны. Среди работающих пенсионеров этот показатель достиг 6 094,28 гривны. При этом, наибольшие выплаты – более 10 тысяч гривен имеет 12,06% лиц.

Остальные пенсионеры получают такие пенсии: