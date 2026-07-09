На пенсию можно выйти раньше: кто имеет право получать выплаты до 60 лет

Пенсионный возраст в Украине начинается с 60 лет. Это минимальный порог, при достижении которого человек может выйти на пенсию. Однако из этого правила все же есть исключения.

Кто может выйти на пенсию до 60 лет

Некоторые лица могут выйти на пенсию раньше, о чем сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также Пенсия по потере кормильца: при каких обстоятельствах выплаты можно получать до 23 лет

Речь идет о назначении пенсии за выслугу лет. Она назначается отдельным категориям украинцев, занятых на тех видах работ, выполнение которых приводит к утрате профессиональной трудоспособности или пригодности.

Пенсия за выслугу лет после достижения возраста от 50 до 55 лет мужчинами и от 45 до 50 лет женщинами при наличии соответствующего общего стажа, в частности стажа работы по профессии или должности, назначается лицам следующих специальностей:

диспетчерам, осуществляющим управление воздушным движением;

инженерно-техническому составу гражданской авиации;

бортпроводникам;

работникам железнодорожного транспорта и метрополитена;

работникам, занятым на полевых и геологоразведочных работах;

механизаторам;

плавсоставу морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Также существуют профессии, в которых подобная пенсия назначается независимо от возраста:

артистам – при наличии стажа от 20 до 35 лет;

работникам авиации и летно-испытательного состава – при наличии выслуги у мужчин от 25 лет на 1 апреля 2015 года до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017 года, у женщин – от 20 лет по состоянию на 1 апреля 2015 года и до 21 года 6 месяцев по состоянию на 11 октября 2017 года;

работникам сферы образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии стажа работы от 25 лет по состоянию на 1 апреля 2015 года и до 26 лет 6 месяцев по состоянию на 11 октября 2017 года;

спортсменам при наличии стажа не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Таким образом, выйти на пенсию до 60 лет – возможно. Она назначается со дня обращения при условии увольнения с работы или должности, дающей право на назначение пенсионных выплат.

Что еще следует знать о пенсиях

Есть еще некоторые украинцы, которые могут выйти на пенсию до 60 лет. Например, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины.

Также получать пенсионные выплаты до 60 лет могут многодетные матери. Но при условии выполнения определенных требований, установленных действующим законодательством.