Отменять праздничные дни больше не обязательно — в НБУ объяснили, почему

Отмена праздничных дней во время войны больше не оказывает значительного влияния на экономику, считают в НБУ. Если в 2022 году такие меры несколько притормозили экономическое спад, то сейчас они мало на что влияют.

Выходные можно не отменять

Заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук считает, что отмена праздничных дней обусловила снижение негативного эффекта на ВВП в 2022 году. Поэтому он не является определяющим и важным для экономических процессов.

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Николайчук также отметил, что работа в праздничные дни в основном касается государственного сектора, и бизнес имеет возможность самостоятельно определять свой график работы.

Сергей Николайчук Заместитель главы НБУ Если посчитать механистически, то праздничные дни, которые не празднуются, составляют примерно 4,5% от количества рабочих дней.

Однако нельзя однозначно сказать, что именно на такую сумму или уровень увеличивается ВВП. Это потому, что определенные отрасли бизнеса, такие как обслуживание, могут активно работать даже в праздничные дни, и бизнес может самостоятельно устанавливать свой график работы.

Кроме того, не все компании соблюдают государственные правила в этом плане, отмечает Николайчук.