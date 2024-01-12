Выходные можно не отменять

Заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук считает, что отмена праздничных дней обусловила снижение негативного эффекта на ВВП в 2022 году. Поэтому он не является определяющим и важным для экономических процессов.

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Николайчук также отметил, что работа в праздничные дни в основном касается государственного сектора, и бизнес имеет возможность самостоятельно определять свой график работы.

Сергей Николайчук Заместитель главы НБУ Если посчитать механистически, то праздничные дни, которые не празднуются, составляют примерно 4,5% от количества рабочих дней.

Однако нельзя однозначно сказать, что именно на такую сумму или уровень увеличивается ВВП. Это потому, что определенные отрасли бизнеса, такие как обслуживание, могут активно работать даже в праздничные дни, и бизнес может самостоятельно устанавливать свой график работы.

Кроме того, не все компании соблюдают государственные правила в этом плане, отмечает Николайчук.