Вихідні можна не скасовувати

Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук вважає, що скасування святкових днів зумовило зниження негативного ефекту на ВВП у 2022 році. Тож наразі він не є визначальним і важливим для економічних процесів.

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Ніколайчук також зазначив, що робота у святкові дні переважно стосується державного сектору, і бізнес має можливість самостійно визначати свій графік роботи.

Сергій Ніколайчук Заступник глави НБУ Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які наразі не святкуються, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів.

Проте не можна однозначно сказати, що саме на таку суму або рівень збільшується ВВП. Це через те, що певні галузі бізнесу, такі як обслуговування, можуть активно працювати навіть у святкові дні, і бізнес має можливість самостійно встановлювати свій графік роботи.

Крім того, не всі компанії дотримуються державних правил у цьому плані, наголошує Ніколайчук.