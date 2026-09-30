Экономика Соцвыплаты Выплата 19 400 гривен на зиму: кто еще успеет получить помощь от правительства
30 сентября, 07:13
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Выплата 19 400 гривен на зиму: кто еще успеет получить помощь от правительства

Валерия Моргун

Отопительный сезон уже не за горами, поэтому правительство запускает дополнительные программы финансовой защиты для наиболее уязвимых граждан. Однако процесс получения средств может отличаться в зависимости от места проживания.

Кому предназначены денежные выплаты

Семьи, проживающие в определенных прифронтовых общинах, имеют возможность получить единовременное пособие в размере 19 400 гривен на домохозяйство в рамках правительственной программы "Зимняя поддержка", что сообщило Министерство социальной политики.

Чтобы деньги поступили на счет, украинцам необходимо успеть подать соответствующее заявление до 30 октября 2026 года.

В то же время механизм оформления помощи к зиме напрямую зависит от того, насколько близко община расположена к линии боевых столкновений. Территории четко разделены на два перечня, которые определяют, куда именно вам нужно подать документы.

  • Если населенный пункт входит в первый перечень (от 0 до 20 километров от фронта), то выбор учреждений шире. Человек может обратиться в сервисный центр ПФУ, ближайший ЦПАУ или местную военную администрацию.
  • В то же время для жителей общин из второго перечня (от 20 до 50 километров) действуют другие правила: заявления принимают исключительно исполнительные органы местных Рад или военные администрации.

Следует заранее проверить статус своей общины. Сделать это можно по бесплатному номеру контакт-центра ПФУ: 0 800 503 753 (во время звонка нажмите "8" для соединения с оператором).

Напомним, что эта финансовая помощь предназначена для 11 уязвимых категорий населения, проживающих в восьми областях: Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской. Кроме того, оформить эти средства онлайн невозможно – для идентификации требуется исключительно личное присутствие.

Более того, эти деньги не привязаны к конкретным товарам, поэтому каждая семья самостоятельно решает, на что потратить средства для подготовки к отопительному сезону.