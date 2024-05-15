Замена пенсии: какую помощь оказывают пенсионерам без стажа

Правительство внедрило денежную помощь для тех пенсионеров, которые не успели накопить стаж. Эти средства начисляются временно.

Как предоставляется эта выплата

Такая выплата предоставляется пенсионеру, после подачи специального заявления. Для этого нужно обратиться в местный центр социальной защиты.

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Начисление средств происходит, после проверки пенсионера, в частности, его финансового положения. Лицо не получает временную денежную помощь, если оно продолжает работать или занимается предпринимательской деятельностью.

Такая выплата может отменяться, если пенсионер начал получать дополнительный доход. Однако во время военного положения и в течение месяца после его завершения, эта денежная помощь предоставляется без перерыва, даже если не была проведена своевременная проверка.

Какой размер этой помощи

Выплата для лиц без стажа сейчас составляет 2 361 гривны. Ее можно получить, если пенсионер в 63 еще не приобрел достаточное количество или в 65 не имеет минимального стажа.

По состоянию на теперь, для того чтобы уйти на заслуженный отдых, нормы такие: