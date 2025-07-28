Выплаты семьям погибших в плену военнослужащих: Зеленский подписал важный закон
- Владимир Зеленский 28 подписал закон, предусматривающий одноразовую денежную помощь семьям погибших в плену военнослужащих.
- Размер выплаты не может быть меньше, чем 15 миллионов гривен.
Родные погибших в плену военнослужащих смогут получить единовременную денежную помощь в размере не менее 15 миллионов. Закон о соответствующих выплатах 28 июля подписал президент.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
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Что известно о выплатах семьям погибших в плену военнослужащих?
Президент рассказал, что подписал закон, о котором говорил с родными украинцев в российском плену, а также с освобожденными защитниками, что уже вернулись домой.
Закон восстанавливает справедливость, решает финансовый вопрос, – чтобы воины, которые были захвачены в плен, получали такие же финансовые гарантии, что и все защитники Украины,
– заявил Владимир Зеленский.
Заметим, в соответствии с этим законом, размер единовременного денежного пособия, которая выплачивается в случае гибели (смерти) военнослужащего во время пребывания в плену, не может составлять менее 15 миллионов гривен.
Важно! Ранее в Минобороны отметили, что закон теперь четко определяет право на получение такой помощи, независимо от причины наступления смерти. Однако норма не распространяется на тех военнослужащих, которые добровольно сдались в плен врагу.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших украинских защитников и защитниц. Вечная память и слава Героям!