Сделают людей с инвалидностью экономически самостоятельными: кто потеряет свою пенсию

В Минсоцполитики готовятся к изменениям в сфере выплат для лиц с инвалидностью. Таких людей хотят сделать экономически самостоятельными, чтобы они не жили на мизерные выплаты от государства, а имели возможность комфортно работать.

Какие изменения предлагают ввести

Глава Минсоцполитики Украины Оксана Жолнович рассказала, что из-за войны в Украине количество инклюзивных людей стремительно растет. Именно поэтому возникает вопрос – должны ли все виды социальной поддержки сохраняться в том виде, в каком они были до 24 февраля 2022 года.

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Оксана Жолнович Министерство социальной политики Украины Например, если человек прошел качественную реабилитацию, мы снабдили его протезом, переобучением, помогли обустроить, с учетом его особых потребностей, жилье и рабочее место, и, если он хочет работать, предоставили ему работу, которая приносит 10 000 – 20 000 гривен, или есть ли смысл выплачивать ей пенсию в 2 тысячи гривен и ограничивать трудовые права?

Она считает, что гораздо эффективнее будет направить эти средства в помощь человеку в сопровождении на рабочем месте и обустроить его, учитывая потребности конкретного человека.

Какие пенсии по инвалидности в Украине сейчас

В процентном соотношении к возрастной пенсии люди с инвалидностью получают следующие выплаты:

I группа – 100%;

II группа – 90%;

III группа – 50%.

Минимальные выплаты по инвалидности сейчас таковы: